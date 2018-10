Stuttgart Prostituierte vergewaltigt – Tatverdächtiger festgenommen

Von bpu 02. Oktober 2018 - 10:42 Uhr

Ein 39-Jähriger soll eine Prostituierte in Stuttgart vergewaltigt haben. Foto: dpa

Die Polizei hat einen 39 Jahre alten Mann in Stuttgart festgenommen. Er wird beschuldigt eine 24 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben.

Stuttgart - In Stuttgart ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 39-jähriger Mann festgenommen worden. Er wird verdächtigt, am späten Freitagabend eine 24 Jahre alte Prostituierte vergewaltigt zu haben.

Laut Polizei hat der Mann die Frau gegen 22.30 Uhr unter einem Vorwand in einen Park an der Alexanderstraße gelockt und dort vergewaltigt. Die Frau offenbarte sich den Angaben zufolge erst am Sonntagabend der Polizei. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen, den die Frau offenbar flüchtig kennt. Der 39-Jährige wurde kurz nach Mitternacht in der Altstadt festgenommen.

Er wurde noch am Montag mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.