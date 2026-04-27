Oliver Hans war Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse. Dann wechselte er zur Kirche. Seit drei Jahren ist er Vorstandsvorsitzender der Caritas Stiftung Stuttgart.
Seine Leidenschaft für Aktien begann früh und endete in einem Fiasko: Als Jugendlicher hat Oliver Hans sein Kommuniongeld am Aktienmarkt verzockt. "Mit 14 Jahren habe ich angefangen, aktiv Aktien zu kaufen - dafür musste ich meine Eltern schon beknien", erinnert sich Hans im Gespräch mit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Stuttgart. "Bald waren 2.000 Mark weg. Das war schon dramatisch." Er fragte sich: Was habe ich falsch gemacht? Und las Börsenliteratur, bald auch auf Englisch.