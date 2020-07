„Kicker“-Bericht zur Bundesliga Wie die TV-Gelder auf den VfB Stuttgart und Co. verteilt werden

Insgesamt 1,2 Milliarden Euro werden aus der nationalen Vermarktung der Medienrechte in der kommenden Saison an die 36 Profivereine ausgezahlt. Der „Kicker“ hat am Montag die Zahlen präsentiert.