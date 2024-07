Stuttgart: Polizisten kümmern sich um verletztes Eichhörnchen

1 Zwei Einsatzkräfte der Polizei Stuttgart kümmerten sich um das Eichhörnchen. Foto: Polizei Stuttgart

Ein Eichhörnchen fällt aus einem acht Meter hohen Baum und verletzt sich. Zwei Einsatzkräfte der Stuttgarter Polizei leisten Erste Hilfe für den Vierbeiner.











Erste Hilfe für ein Eichhörnchen leisten die Beamten der Polizei Stuttgart wohl nicht jeden Tag. Doch genau das war kürzlich gefragt: Ein Eichhörnchen war in der Klingenstraße in Stuttgart-Ost aus einem acht Meter hohen Baum gefallen und hatte sich dabei verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Besorgte Kinder hätten ihre Eltern verständigt, die wiederum alarmierten die Polizei. Zwei Beamte rückten an.