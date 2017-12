Stuttgart 700 Fotos von Diebesgut veröffentlicht

08. Dezember 2017

Die Polizei hat im Oktober einen mutmaßlichen Einbrecher gefasst, der im Raum Stuttgart unterwegs war. Was er alles eingepackt haben soll, ist beeindruckend.





Stuttgart - Die Polizei hat ein mutmaßliches Einbrecherpärchen festgenommen, nun sucht sie nach den Opfern. Zu diesem Zweck haben die Ermittler im Netz 700 Fotos von Beutestücken veröffentlicht. Das Sammelsurium an Kleidungsstücken, Werkzeug, Schmuck, Elektronikgeräten und anderen Alltagsgegenständen hatte die Kripo in der Wohnung der Tatverdächtigen in Zuffenhausen gefunden, als der 38-jährige Mann und seine gleichaltrige Frau am 18. Oktober gefasst wurden.

Bei 20 Taten ist die Polizei sich bereits sicher

Mit den Taten, die auf das Konto der beiden gehen sollen, befasst sich eine Ermittlungsgruppe namens Bob. Die Ermittler gaben sich diesen Namen, weil sie für den Mann den Spitznamen Bob, der Baumeister kreiert hatten – nach der gleichnamigen Zeichentrickserie. Der Tatverdächtige soll nämlich als Handwerker verkleidet auf Beutezug gegangen sein. Zunächst wurde gegen das Paar aus Zuffenhausen als Hehler ermittelt. Polizei und Staatsanwaltschaft sind dabei, zu ergründen, ob sie auch Einbrüche begangen haben.

Bisher ist es der Polizei bereits gelungen, Teile der Beute 20 Einbrüchen und Autoaufbrüchen zuzuordnen. Nun hofft die Ermittlungsgruppe auf weitere Hinweise. Die Gegenstände sind zum Teil von geringem Wert, aber markant. Auch Musikinstrumente und Sportgeräte sind darunter.

Die Ermittler der Gruppe Bob sind von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr zu erreichen, sie haben die Durchwahlen 0711/8990-5951, -5970, -5971 oder -5955. Wer eine E-Mail senden will, kann die zuständigen Kriminalbeamten unter stuttgart.kd.d23.eg-bob@polizei.bwl.de erreichen.