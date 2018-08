Stuttgart Polizei stoppt Kokainhandel in der Altstadt

Von Christine Bilger 24. August 2018 - 14:03 Uhr

Eine Bande soll das Rotlichtviertel mit Kokain versorgt haben. Foto: dpa (Symbolbild)

Die Polizei vermeldet einen Erfolg im Kampf gegen den Rauschgifthandel im Stuttgarter Rotlichtmilieu. Sie hat einer Bande das Handwerk gelegt. Erste Erkenntnisse über die Lieferanten gibt es auch.

Stuttgart - Der Polizei ist ein großer Schlag gegen die Drogenhändlerszene in der Stuttgarter Altstadt gelungen: Sie hat am Mittwoch neun Männer festgenommen, die vor allem das Rotlichtmilieu im Städtle mit Kokain versorgt haben sollen. Offenbar ein lukratives Geschäft: Neben den Drogen, welche die Polizei bei den Tatverdächtigen fand, hat sie beim mutmaßlichen Kopf der Gruppe auch einen nagelneu gekauften BMW der Fünfer-Reihe beschlagnahmt. Von den neun festgenommenen Tatverdächtigen gingen acht Männer im Alter von 21 bis 55 Jahren am Donnerstag in Untersuchungshaft. Drei Hinterleute waren schon eine Woche zuvor erwischt worden. Sie hatten den Stoff offenbar für die Händler besorgt.

In der Altstadt atmen Szenebeobachter auf, denen der „völlig ohne Scham ausgetragene Drogenhandel“ der Gruppierung schon länger ein Dorn im Auge war: „Wir haben schon lange darauf gewartet, dass die Polizei einschreitet. Das war fast schon unverschämt, wie offen die gedealt haben“, sagt ein Beobachter der Szene. Die Frauen, die in den Bordells arbeiten, Zuhälter und Freier seien über die Straße gekommen, wenn sie Kokain wollten, und hätten das Päckchen dann mit ins Bordell genommen – auch ohne sich zu bemühen, dass das niemand sieht.

Das weiß auch die Polizei: Es ist bekannt, dass Kunden die typischen Lokale abklappern, wo sie sicher sein können, dass ein Verkäufer drin oder davor sitzt. Doch dieses Wissen allein reicht nicht, um gezielt vorzugehen. Sie braucht Beweise, muss durch Überwachungen herausfinden, wer zur Bande gehört und woher die Drogen kommen.

Die Polizei verrät nicht, was sie alles in den zurückliegenden Wochen und Monaten beobachtet und überwacht hat. Denn die Tatverdächtigen äußern sich nicht zu den Vorwürfen, die ihnen gemacht werden. Deswegen muss die Polizei ihre Erkenntnisse in einem Gerichtsverfahren vortragen und sie sollen davor nicht an die Öffentlichkeit dringen. Nur so viel ist klar: Sie kam darauf, dass die Tatverdächtigen, die alle aus Bulgarien stammen, zusammenarbeiten und größere Mengen Kokain in die Stadt brachten. Es kristallisierte sich dabei auch heraus, dass die Hauptabnehmer im Städtle, im Rotlichtbezirk der Altstadt, saßen.

Erste Festnahmen hatte es schon in der vergangenen Woche gegeben. Im Lauf dieser Woche waren die Ermittler dann so weit, dass sie zugreifen und die gesamte Bande festsetzen konnten. Sie durchsuchten Gebäude in der Stuttgarter Altstadt und in Kornwestheim. Dabei arbeiteten Beamte der Kriminalpolizei, der Sicherheitskonzeption Stuttgart und des Präsidiums Einsatz zusammen. Sie fassten den Kopf der Gruppierung in Kornwestheim. Er fühlte sich vermutlich sicher: Er soll dort in der Wohnung seiner Freundin zu Besuch gewesen sein, als die Polizei vor der Tür stand. Der beschlagnahmte BMW gehörte ihm. Die Polizei nahm das Auto mit, da es vermutlich mit dem Geld aus den Geschäften bezahlt worden war.

Weitere Tatverdächtige wurden in drei Hotels in der Altstadt und im Süden der Stadt gefasst. Die Beamten durchsuchten die Zimmer der Männer und fanden dort Kokain und synthetische Drogen und mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealergeld.

Drei Hinterleute wurden nach einer Kurierfahrt gefasst

Die Männer in Stuttgart und Kornwestheim hätten gewarnt sein können, dass ihnen die Polizei dicht auf den Fersen ist. Denn schon eine Woche zuvor waren drei Hinterleute festgenommen worden: Bei einer 25-jährigen Frau und zwei 19 und 28 Jahre alten Männern klickten am Mittwoch vor einer Woche bereits die Handschellen. Die Polizei hatte eine sogenannte Beschaffungsfahrt beobachtet und am Zielort zugeschlagen: Die 25-Jährige soll als Drogenkurierin für die Männer gearbeitet haben, alle drei haben mutmaßlich die Gruppe um den 36-jährigen Kopf regelmäßig mit Kokain für den Straßenhandel beliefert. Aktuell soll die Frau bei den Männern in Waiblingen 2,1 Kilogramm der Droge abgeliefert haben. Sie flog bei einer Kontrolle an der Autobahn 8 bei Pforzheim auf: Dort entdeckte die Polizei mehrere Hundert Gramm Kokain im Auto. Diese drei sitzen seit Donnerstag, 16. August in Haft.

Kokain ist im Land „ein großes Thema“, sagt Ulrich Heffner, der Sprecher des Landeskriminalamts. Es gilt als gängige Droge – auch unabhängig von der Rotlichtszene.