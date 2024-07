Stuttgart: Polizei schaltet Hinweisportal zu Messerangriff frei

1 Der Notarzt versorgte den 28-Jährigen nach dem Angriff. Foto: SDMG/Schulz

Am Samstagabend kommt es in Stuttgart-Mitte zu einem Messerangriff. Ein 28-Jähriger wird verletzt. Zeugen können über ein Portal Hinweise geben.











Im Zusammenhang mit dem Messerangriff in Stuttgart am Samstagabend hat die Polizei nun ein Hinweisportal eingerichtet. Das teilten die Beamten am Sonntag mit. Personen die beobachtet haben, wie ein 28 Jahre alter Mann im Bereich Schelling-/Willi-Bleicher-Straße in Stuttgart-Mitte mit einem Messer verletzt worden ist, können auf dem Portal Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder verdächtigen Wahrnehmungen geben. Es ist auch möglich, der Polizei Fotos und Videos zu diesem Fall zu senden.