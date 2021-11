1 Der Mann wurde vorläufig festgenommen (Symbolbild). Foto: imago images/Fotostand / K. Schmitt

Ein Ladendetektiv beobachtet einen mutmaßlichen Dieb in einem Drogeriemarkt in der Stuttgarter Königstraße. Im Rucksack wird der aufmerksame Mitarbeiter fündig.















Link kopiert

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Freitag einen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Stuttgarter Königstraße Waren gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten durch das Personal gewehrt zu haben.

Ein 50-jähriger Ladendetektiv beobachtete den 45-jährigen mutmaßlichen Dieb gegen 18.30 Uhr dabei, wie er mehrere Proteinriegel einsteckte und das Geschäft verlassen wollte. Das berichtet die Polizei. Als der Detektiv ihn darauf ansprach, versetzte der Mann ihm einen gewaltsamen Stoß, um sich der Festnahme zu entziehen.

Dem Mitarbeiter gelang es schließlich, ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. In seinem Rucksack befand sich Diebesgut im Wert von etwa zehn Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.