Am Dienstag werden gleich zwei Frauen in Stuttgart von einem Exhibitionisten belästigt. Ob es sich um den gleichen Täter handelt, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen – und weitere Geschädigte.









Polizeibeamte haben am Dienstag einen 27-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der sich im Alfred-Lörcher-Weg in Stuttgart vor einer Frau entblößt haben soll. Als die 32-Jährige gegen 14.30 Uhr in Richtung Uhlandshöhe lief, soll sie der Tatverdächtige, der ihr entgegenkam, nach Sex gefragt haben. Das teilt die Polizei mit.