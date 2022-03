Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart

1 Ein 18 Jahre alter und ein 20 Jahre alter Fahrer lieferten sich in der Innenstadt von Stuttgart ein illegales Rennen (Symbolfoto). Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

Am Freitagabend hat die Polizei zwei Raser bei einem illegalen Autorennen in der Innenstadt von Stuttgart geschnappt.















Die Polizei hat am Freitagabend ein illegales Autorennen in der Stuttgarter Innenstadt entlang der Friedrich- und der Theodor-Heuss-Straße beendet.

Ein 18 Jahre alter und ein 20 Jahre alter Fahrer bremsten jeweils an einer Geschwindigkeitsmessanlage sowie an einer roten Ampel stark ab, um im Anschluss wieder maximal zu beschleunigen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Führerscheine sowie die beiden Fahrzeuge im Wert von rund 250.000 Euro wurden beschlagnahmt.