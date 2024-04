1 Die Hohenheimer Gärten sind eine wissenschaftliche Einrichtung der Universität Hohenheim. Daher gelten hier teilweise strenge Regeln. Foto: imago//R. Mueller

Die Hohenheimer Gärten sind ein beliebter Erholungsort in Plieningen. Die Parkanlage ist jedoch in erster Linie eine wissenschaftliche Einrichtung der Universität Hohenheim. Welche Cannabiskonsum-Regeln hier gelten.











Link kopiert



Riesige Bäume, unzählige Eichhörnchen und einen großen Teich: das sind nur drei Gründe, warum viele Stuttgarter gerne zur Erholung in die Hohenheimer Gärten gehen. In erster Linie handelt es sich bei dem Park der Universität Hohenheim jedoch um eine wissenschaftliche Einrichtung. Daher gelten in den Hohenheimer Gärten strengere Regeln als in den meisten anderen Parks in Stuttgart.