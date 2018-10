Stuttgart-Plieningen Falsche Polizisten bestehlen Mann mit dreister Masche

Von red 18. Oktober 2018 - 17:47 Uhr

Der Senior glaubt den falschen Polizisten und übergibt ihnen seine Wertgegenstände (Symbolbild). Foto: dpa

Es ist immer eine ähnliche Masche: Unbekannte geben sich als Polizisten aus und nehmen Wertgegenstände an sich. So auch geschehen bei einem 80-Jährigen in Stuttgart-Plieningen.

Stuttgart-Plieningen - Erneut ist es unbekannten Tätern mit einer bekannten Masche gelungen, einen älteren Mitbürger in Stuttgart-Plieningen aufs Glatteis zu führen, indem sie vortäuschten Polizeibeamte zu sein. Dadurch haben sie Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet.

Wie die Polizei mitteilt, nahmen die Täter am Mittwoch gegen 12.10 Uhr telefonisch Kontakt zu einem 80-jährigen Mann in Plieningen auf, gaben sich als Polizeibeamte aus und schilderten dem Senior die frei erfundene Geschichte einer Festnahme von mehreren Einbrechern.

Offenbar haben es die Täter schon öfter mit dieser Masche versucht

Dabei sei eine Liste mit Opfern aufgefunden worden, auf der sich auch der Name des 80-Jährigen befände. Durch geschickte Gesprächsführung ist dem Senior offenbar entlockt worden, dass er Wertgegenstände in der Wohnung aufbewahrte. Die angeblichen Beamten überzeugten den Mann davon, dass es notwendig wäre, diese Gegenstände auf Echtheit zu prüfen. Bei einem Treffen übergab der arglose Mann die Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro an einen der bislang unbekannten Täter.

Lesen Sie hier: So schützen Sie sich vor falschen Polizisten am Telefon.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, ovales Gesicht und dunkelblondes, kurzes Haar.

Offenbar haben die Täter im Stuttgarter Raum in den vergangenen Tagen mit derselben Masche in einer Vielzahl von Fällen vergeblich versucht, Bargeld beziehungsweise Wertgegenstände zu erbeuten.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905-778 melden.