Stuttgart - In Stuttgart-Plieningen ist am Dienstagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Durch den Brand sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden, teilte die Polizei mit.

Laut dem Bericht hatte sich der Inhalt eines Sperrmüllcontainers auf einem Wertstoffhof entzündet. Mehrere Zeugen hatten demnach gegen 9.45 Uhr Rauch aus einem der Container aufsteigen sehen, der immer dichter geworden sei.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache ist bisher noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.