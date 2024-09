Stuttgart-Plieningen: 41-Jähriger bedrängt und bedroht Frau – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei konnte den Mann festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 41 Jahre alter Mann soll am Montagnachmittag, 2. September, an der Stadtbahnhaltestelle Plieningen eine 42-Jährige bedrängt und bedroht haben. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.











Ein 41-Jähriger soll am vergangenen Montag eine 42-jährige Frau an der Stadtbahnhaltestelle Plieningen bedrängt und bedroht haben. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Tatverdächtige die Frau gegen 14.10 Uhr an der Haltestelle an und versuchte, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Als die Frau ablehnte, folgte er ihr in eine Stadtbahn und bedrohte sie. Anschließend stieg er wieder aus und ging weg.