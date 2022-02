1 Ein aufmerksamer Passant alarmierte die Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein aufmerksamer Passant beobachtet in der Stuttgarter Innenstadt einen mutmaßlichen Einbruch und alarmiert die Polizei.















Stuttgart - In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher in der Stuttgarter Innenstadt festgenommen und ins Gefängnis gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Passant gegen 3.30 Uhr, wie ein Mann versuchte, die Eingangstür eines Bekleidungsgeschäftes in der Schulstraße aufzubrechen. Er sprach den Mann an und alarmierte die Polizei. Beamte konnten den zwischenzeitlich geflüchteten Mann in der Hirschstraße festnehmen.

Der 30-jährige wohnsitzlose Mann wurde noch am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.