In Stuttgart kommt es am Freitag wieder zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Stadtbahn. Weil die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei Zeugen.

Bei einem Unfall in Stuttgart zwischen einem Auto und einer Stadtbahn ist ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden. Laut Polizei gab es keine Verletzten.

Als die 42 Jahre alte Fahrerin einer Bahn der Linie U2 am Freitag gegen 18.40 Uhr die Neckarstraße in Richtung „Mineralbäder“ entlang fuhr, geriet auf Höhe der Werderstraße ein 28-jähriger Skoda-Fahrer in den Gleisbereich. Trotz Notbremsung konnte die Bahnfahrerin eine Kollision nicht verhindern. Die Frau, ihre etwa 100 Fahrgäste, der Autofahrer und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr in Richtung „Mineralbäder“ bis gegen 19.10 Uhr eingeschränkt. Weil die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Nummer 0711/89 90 41 00 zu melden.