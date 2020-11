1 Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wie die Polizei mitteilt, sind unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag bis Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Ost und in ein Einfamilienhaus in Hedelfingen eingebrochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Stuttgart - Wie die Polizei mitteilt, sind unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag, dem 1. November, bis Mittwoch, den 4. November, in ein Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Ost und in ein Einfamilienhaus in Hedelfingen eingebrochen. Die Täter hebelten demnach an der Fraasstraße im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 08.30 Uhr die Balkontür einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf. Sie konnten mit Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro die Flucht ergreifen.

Am Mittwoch schlugen unbekannte Täter in Stuttgart-Hedelfingen zu: Zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr kletterten die Einbrecher an der Riedstraße auf den Dachvorsprung eines Einfamilienhauses und konnten ein gekipptes Fenster gewaltsam öffnen. Laut Polizei durchsuchten sie die Wohnung und erbeuteten Schmuck und Silbermünzen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

