1 Ein Unbekannter ist am Sonntagvormittag in ein Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Ost eingebrochen. (Symbolbild) Foto: imago/Jochen Tack

Ein bislang unbekannter Täter bricht am Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Ost ein und entwendet Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein bislang unbekannter Täter ist am Sonntag in ein Am Bopserweg gelegenes Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Ost eingebrochen und hat Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet.