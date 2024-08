1 Die Polizei in Stuttgart sucht einen Unbekannten, der einen Neunjährigen ausgeraubt haben soll (Symbolfoto). Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Stuttgart-Ost einen neun Jahre alten Jungen beraubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Ein neunjähriger Junge ist am Mittwoch in Stuttgart-Ost von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Neunjährige in der Haußmannstraße in Richtung Ostendplatz unterwegs, als sich ihm gegen 12.15 Uhr der Tatverdächtige näherte.