Stuttgart-Ost Unbekannte zünden Motorroller an

Von red/jbr 28. Oktober 2018 - 15:38 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in Stuttgart-Ost beobachtet haben, wie Unbekannte einen Roller anzündeten. Foto: dpa

Ein Spaziergänger findet einen völlig verbrannten Motorroller im Stuttgarter Osten und ruft die Polizei. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Stuttgart - Unbekannte haben offenbar einen Roller im Stuttgarter Osten angezündet. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Fußgänger am Samstagmittag die Überreste eines verbrannten Motorrollers entdeckt. Er führte nach Angaben der Polizei seinen Hund in der Straße Auf der Heide aus. Gegen 11.30 Uhr habe er seinen Fund der Polizei gemeldet.

Von dem ausgebrannten Roller seien neben dem Rahmen nur noch kleine Reifenteile und der Tankdeckel übrig gewesen. Die Ermittler fanden in der Nähe mehrere Gegenstände, die auf Brandstiftung an dem Fahrzeug hindeuten. Die Hitzeentwicklung durch den Brand sei so stark gewesen, dass der Asphalt und die Pflanzen eines nahegelegenen Schrebergartens beschädigt wurden.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt, ebenso der Besitzer des Motorrollers. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer 0711 / 899 03 500 in Verbindung zu setzen.