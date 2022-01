1 Die Einbrecher drangen in Wohnungen im Stuttgarter Stadtgebiet ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Die Polizei sucht Zeugen zu drei Wohnungseinbrüchen, die sich in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet Stuttgart ereignet haben.















Stuttgart-Ost/-Süd/-Nord - Einbrecher haben in den vergangenen Tagen mehrere Wohnungen im Stadtgebiet Stuttgart heimgesucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei meldet, brachen die Unbekannten im Zeitraum zwischen Sonntag, 10.30 Uhr, und Dienstag, 23.30 Uhr, gewaltsam die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Helfferichstraße im Stuttgarter Norden auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten die Täter ohne Beute gemacht zu haben. Ebenfalls unbekannte Täter versuchten zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, vergeblich die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Immenhofer Straße in Stuttgart-Süd aufzuhebeln.

Bei einer Erdgeschosswohnung in der Sandbergerstraße in Stuttgart-Ost hebelten sie am Dienstag zwischen 8 Uhr und 21.45 Uhr ein Badfenster auf und durchwühlten anschließend sämtliche Schränke. Sie stahlen Münzen im Wert von circa 1500 Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden in allen Fällen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.