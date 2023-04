1 Die Polizei fand in der durchsuchten Wohnung Marihuana und mutmaßliches Dealergeld. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Karmann

Die Polizei durchsucht eine Wohnung in Stuttgart-Ost. Dabei entdecken die Beamten neben Marihuana auch mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealergeld. Ein 32-Jähriger wird festgenommen.









Ein 32-Jähriger ist am Dienstagnachmittag von der Polizei in der Abelsbergstraße in Stuttgart-Ost festgenommen worden, weil er im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Im Rahmen einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten demnach über 100 Gramm Marihuana sowie mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealergeld. Beides wurde beschlagnahmt. Der 32-Jährige wird im Laufe des Mittwochs auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.