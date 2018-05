Stuttgart-Ost Neunjährige bei Unfall verletzt – B10 voll gesperrt

Von red 19. Mai 2018 - 14:59 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es am Samstagvormittag zu einem Unfall auf der B10 in Stuttgart-Ost. Ein neun Jahre altes Kind wird verletzt, die B10 voll gesperrt und es staut sich.





Stuttgart - Bei einem Unfall auf der B10 in Stuttgart-Ost ist ein neun Jahre altes Mädchen verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache waren am Samstagvormittag die Fahrer eines Daimler-SUV und eines Opel mit ihren Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Genauere Angaben zum Unfall und den Beteiligten konnten die Beamten zunächst nicht machen. Gegen 11.20 Uhr wurde der Crash gemeldet.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Rettungskräfte brachten die Tochter des Daimler-Fahrers in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die B10 war bis zum Nachmittag voll gesperrt. Ab 13.20 Uhr lief der Verkehr auf der linken Spur wieder an. Es bildete sich zeitweise ein Stau. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.