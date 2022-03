1 Am Mittwochmorgen kam es zu einem Stadtbahnunfall. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein VW Bus kollidiert am Mittwochmorgen in Stuttgart-Ost mit einer Stadtbahn der Linie U4. Offenbar hatte die VW-Fahrerin eine rote Ampel übersehen. Die Polizei sucht Zeugen.















Eine 51 Jahre alte VW Bus-Fahrerin ist am Mittwochmorgen im Stuttgarter Osten mit einer Stadtbahn der Linie U4 kollidiert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, war die VW-Fahrerin gegen 10.10 Uhr von der Wangener Straße kommend in der Landhausstraße unterwegs und wollte auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Wangener-/Landhausstraße nach links in die Steinbruchstraße abbiegen. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge offenbar das Rotlicht der Ampel und stieß mit der Stadtbahn zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.