Stuttgart-Ost Mutter findet Leiche ihrer 39-jährigen Tochter

Von red/aim 17. September 2018 - 16:46 Uhr

Die Polizei meldet, dass im Stuttgarter Osten die Leiche einer Frau gefunden wurde. Foto: SDMG

Eine Frau hat am Montag den leblosen Körper ihrer 39-jährigen Tochter in einem Haus in Stuttgart-Ost gefunden. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus. Im selben Haus wurde schon im Dezember ein Mord begangen.

Stuttgart - Eine 39 Jahre alte Frau ist am Montag tot in ihrer Wohnung an der Stöckachstraße (Stuttgart-Ost) aufgefunden worden. Die Polizei berichtet, dass die Mutter der Toten den leblosen Körper entdeckt hat. Sie soll gegen 14.10 Uhr die Polizei alarmiert haben.

„Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei kann ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Die näheren Umstände seien bislang unklar. Auffällig ist allerdings, dass erst im vergangenen Dezember ein Mann in selben Haus umgebracht wurde. Der Täter des Verbrechens wurde damals verhaftet. Zeugenhinweise, die im Zusammenhang mit dem Tod der 39-Jährigen stehen, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 entgegen.