Bei einem Brand im Stuttgarter Osten musste die Feuerwehr zwei Personen aus dem Gebäude retten.

Bei einem Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Ost musste die Feuerwehr zwei Menschen aus einem Gebäude retten. Ob das Haus noch bewohnbar ist, ist noch unklar.















Stuttgart-Ost - Am Samstagmittag ist es in einem Wohn- und Geschäftshaus im Stuttgarter Osten zu einem Brand gekommen. Nach Angaben der Stuttgarter Feuerwehr mussten zwei Personen aus dem Gebäude in der Landhausstraße gerettet werden.

Eine Person wurde über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht, eine weitere Person musste mit der Drehleiter gerettet werden. Acht Menschen konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und das Haus rechtzeitig verlassen. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang noch unklar.

Die Feuerwehr ist mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt und will aufgrund der Schäden einen Statiker hinzuziehen. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht bekannt. Mit zwei Löschzügen und mehreren Sonderfahrzeugen waren die Stuttgarter Feuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.