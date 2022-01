1 Die Verdächtigen sollen mehrere Fahrräder gestohlen haben. (Symbolbild) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Die Polizei ist zwei 19 und 23 Jahre alten Verdächtigen aus Stuttgart-Ost und Fellbach auf die Schliche gekommen, die in mehreren Fällen Fahrräder gestohlen und diese teils verkauft haben sollen.















Stuttgart-Ost/Fellbach - Die eigens für die Aufklärung von Fahrraddiebstählen gegründete Ermittlungsgruppe Dynamo hat wieder einen Erfolg verbucht: Am Donnerstagmorgen nahmen Polizeibeamte zwei Männer im Alter von 19 und 23 Jahren vorläufig fest, die mehrere Fahrräder gestohlen und weiterverkauft haben sollen.

Wie die Polizei berichtet, hatten sich bereits im April 2021 im Rahmen eines anderen Verfahrens gegen den 23-Jährigen Hinweise darauf ergeben, dass dieser für mehrere Fahrraddiebstähle in Betracht kommen könnte. Bislang konnten ihm drei Diebstahlstaten nachgewiesen werden, bei denen zwischen März und September 2020 drei Pedelecs gestohlen wurden. Ein 19 Jahre alter Mittäter soll ihm beim anschließenden Verkauf des Diebesguts geholfen haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 23-Jährigen in Stuttgart-Ost fanden die Beamten zwei Pedelec-Akkus und einen Bolzenschneider, bei der Dursuchung der Wohnung der 19-Jährigen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wurden keine tatrelevanten Gegenstände gefunden. Außerdem beschlagnahmten die Beamten die Mobiltelefone der beiden Tatverdächtigen. Die Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an.