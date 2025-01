Stuttgart-Ost: Einbruch in Wohnung – Polizei sucht Zeugen

1 In eine Wohnung in Stuttgart-Ost wurde eingebrochen (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

In einer Wohnung in Stuttgart-Ost steht das Küchenfenster offen, Nachbarn rufen die Polizei. Die entdeckt Zeichen eines Einbruchs und sucht nun nach Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte sind am Samstag in eine Wohnung an der Adolf-Kröner-Straße in Stuttgart-Ost eingebrochen. Nachbarn entdeckten laut der Polizei gegen 19 Uhr ein offenstehendes Küchenfenster und riefen die Polizei. Die alarmierten Beamten durchsuchten die Wohnung und entdeckten Hebelspuren am Küchenfenster, einen Täter konnten sie allerdings nicht mehr finden.