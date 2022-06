Einbrecher wird ertappt und greift Bewohner an

In der Nacht zum Montag steigt ein Unbekannter in eine Wohnung in Stuttgart-Ost ein. Dabei wird er vom Bewohner überrascht. Der Einbrecher attackiert den Mann und flüchtet.















Heikle Situation für einen Hausbewohner im Stuttgarter Osten: In der Nacht zum Montag ist ein Einbrecher an der Rotenbergstraße gegen 1 Uhr die Fassade eines Hauses zum ersten Stock hinaufgeklettert und über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung eingestiegen. Das berichtet die Polizei.

Als der Unbekannte die Wohnung durchsuchte, wurde er vom Bewohner überrascht. Der Einbrecher habe den Senior angegriffen und in einen Nebenraum gebracht. Als der Täter anschließend durch das Treppenhaus flüchten wollte, kam ihm eine aufgeschreckte Nachbarin entgegen.

Der Einbrecher sei umgekehrt, zurück in die Wohnung gerannt, habe sich einen Laptop sowie ein Tablet geschnappt und sei aus dem geöffneten Fenster geklettert. Dann sei er mit einem vor dem Haus stehenden Komplizen in Richtung Ostendplatz davongerannt.

So sahen die Täter aus

Der Einbrecher soll zwischen 25 und 30 Jahren alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß sein. Er hatte einen Bart und dunkle Haare mit blonden Strähnen, die an den Seiten kurz und oben länger waren. Zur Tatzeit trug er ein lilafarbenes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck, eine dunkle Hose und Turnschuhe.

Der Komplize soll etwa 30 Jahre alt sein. Er hatte einen dunklen Teint und schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung und weiße Schuhe. Zudem sprach er englisch.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 0711/89905778 in Verbindung zu setzen.