Am Wochenende steigen Unbekannte in Wohnungen in Stuttgart-Ost ein. Die Einbrecher machen Beute im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.











Unbekannte sind am Wochenende in zwei Wohnungen in Stuttgart-Ost eingebrochen. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Die Täter seien zunächst in eine Wohnung in der Ameisenbergstraße eingestiegen. Im Zeitraum zwischen Freitag um 7 Uhr und Samstag um 11.30 Uhr sollen die Unbekannten die Glasscheibe einer Balkontür eingeschlagen haben, um hineinzugelangen. Aus der Wohnung sollen sie anschließend Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet haben. Auch in eine Wohnung in der Höhbergstraße wurde eingebrochen. Dort stiegen die Täter laut Polizei am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr ein. Die Unbekannten sind dem Bericht zufolge zunächst auf ein Vordach geklettert und haben dort ein Toilettenfenster aufgehebelt. Die Täter durchsuchten Schubladen und Schränke und stahlen Goldmünzen sowie Silber. Der Wert der Diebesbeute sein bisher unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.