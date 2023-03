Brennende Motorroller ziehen Pizzadienst in Mitleidenschaft

Unbekannte setzen zwei Motorroller an der Gablenberger Hauptstraße in Brand. Das Feuer breitet sich schnell aus – und zieht einen Pizzadienst in Mitleidenschaft.









In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte zwei Motorroller an der Gablenberger Hauptstraße im Stuttgarter Osten in Brand gesetzt. Die Feuerwehr wurde gegen 0.30 Uhr von einer Passantin alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die beiden Motorroller unter einem Dachvorsprung im Zugangsbereich eines Pizzalieferdienstes bereits im Vollbrand. Das Feuer hatte schon auf die Unterkonstruktion des Dachüberstandes übergegriffen. Die ebenfalls vor Ort befindlichen Polizeibeamten hatten die Bewohner zuvor schon aus dem Gebäude gebracht.

Die Räumlichkeiten des Lieferdienstes wurden durch den Brand so sehr beeinträchtigt, dass ein kurzfristiger Weiterbetrieb nicht möglich ist. Durch den Einsatz der Feuerwehr musste eine Hauptverkehrsstraße während der Löschmaßnahmen gesperrt werden.

Insgesamt wird der entstandene Schaden auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.