Stuttgart-Ost Bewusstlos geschlagen und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Ein 25-Jähriger steigt am frühen Samstagmorgen in Stuttgart-Ost aus dem Taxi und wird plötzlich so heftig niedergeschlagen, dass er bewusstlos zu Boden sinkt. Als er wieder aufwacht, stellt er fest, dass er ausgeraubt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.