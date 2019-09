6 Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Kran zu bergen. Foto: Andreas Rosar

Am Mittwochabend kippt am Kernerplatz in Stuttgart ein Baukran auf ein Gebäude. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Kran zu bergen.

Stuttgart - Aufregung am Mittwochabend in Stuttgart: Dort ist nach ersten Informationen der Polizei am Kernerplatz gegen 19 Uhr ein Baukran auf ein Gebäude gekippt. Der Kran befindet sich momentan noch in Schieflage – die Feuerwehr ist vor Ort und mit Bergungsarbeiten beschäftigt.

Verletzte soll es bei dem Vorfall in Stuttgart keine gegeben haben. Der Unfall soll bei Aufbauarbeiten des Krans geschehen sein. Die Einsatzkräfte vor Ort haben den Kernerplatz für Fußgänger und Autofahrer weiträumig abgesperrt. Zeugen berichten, dass die Polizei mehrere Gebäude evakuieren lässt. Ein weiterer Kran sei nötig, um den Umgekippten zu bergen. Bis der Kran vor Ort ist, könne jedoch noch eine Stunde vorübergehen (Stand 20.30 Uhr).

