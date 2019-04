4 In Stuttgart-Ost ist es zu einem Stadtbahnunfall gekommen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Am Dienstagnachmittag kommt es an der Landhausstraße in Stuttgart-Ost zu einem Stadtbahnunfall. Die Strecke der Linie U4 ist daraufhin in beiden Richtungen gesperrt.

Stuttgart-Ost - Zu einem Stadtbahnunfall ist es am Dienstagnachmittag in der Landhausstraße in Stuttgart-Ost gekommen.

Wie die Polizei berichtet, krachte ein Auto in der Landhausstraße zwischen der Talstraße und der Straße Klingenbach gegen 14.40 Uhr in eine Stadtbahn der Linie U4, die in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Der dabei entstandene Sachschaden kann auch noch nicht beziffert werden. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Die Strecke der U4 ist wegen der Aufräumarbeiten zurzeit in beide Richtung gesperrt. (Stand: 15.50 Uhr)