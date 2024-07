Stuttgart-Ost: Auto fährt über rote Ampel und kollidiert mit Stadtbahn

1 Ein Auto ist in Stuttgart mit einer Stadtbahn kollidiert (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein 71-Jähriger fährt offenbar auf Höhe der Stadtbahn-Haltestelle „Stelle“ in Stuttgart über die rote Ampel. In der Kreuzung kollidiert er mit einer Bahn der Linie U15.











Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen in Stuttgart-Ost mit einer Stadtbahn der Linie U15 zusammengestoßen. Der BMW-Fahrer war laut den Angaben der Polizei gegen 9.40 Uhr in der Jahnstraße aus Richtung Degerloch unterwegs und fuhr offenbar an der Stadtbahn-Haltestelle „Stelle“ über die rote Ampel. Beim Abbiegen in die Frauenkopfstraße sei er in der Kreuzung mit der Stadtbahn kollidiert, die von der Haltestelle aus losfuhr.