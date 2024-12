1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter in Stuttgart-Ost einen Jungen im Alter von 8 Jahren mit einem Feuerlöscher angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag in der Talstraße in Stuttgart-Ost einen 8 Jahre alten Jungen mit einem Feuerlöscher angegriffen.