1 Die zwei Unbekannten bedrängen die 19-Jährige, bis eine Passantin zu Hilfe kommt (Symbolbild). Foto: dpa

Eine 19-Jährige wird auf ihrem Heimweg von zwei unbekannten Männern gepackt, in einen Hof gezerrt und sexuell bedrängt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Stuttgart-Ost - Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend im Stuttgarter Osten eine 19-Jährige sexuell bedrängt. Die junge Frau ist dabei in den Hof eines Wohnhauses gezerrt worden. Eine Zeugin hatte die Männer in die Flucht schlagen können.

Wie die Polizei berichtet, war die 19-Jährige gerade auf dem Heimweg, als sie an der Landhausstraße gegen 21.20 Uhr von den Unbekannten unvermittelt gepackt und in den Hof eines Wohnhauses gezerrt wurde. Dort hielt einer der Männer die Frau fest, während der andere Unbekannte seine Hose öffnete und sein Glied entblößte. Eine vorbeikommende, bislang unbekannte Passantin erfasste die Situation und schrie die Männer an, die daraufhin von der jungen Frau abließen und flüchteten. Später vertraute sich die 19-jährige Frau der Polizei an.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Der eine Tatverdächtige war etwa Anfang bis Mitte 20 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und von arabischem Erscheinungsbild. Er war komplett schwarz bekleidet. Der andere Tatverdächtige war etwa 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit dunklen Haaren und Dreitagebart und sah ebenfalls arabisch aus. Er war mit schwarzer Basecap, dunkler Bomberjacke, rotem T-Shirt und roten Schuhen bekleidet.

Zeugen, insbesondere die eingreifende Passantin, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.