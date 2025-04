Sexuelle Belästigung in Stuttgart-Ost Unbekannter küsst Dreijährigen an Stadtbahnhaltestelle – Zeugen gesucht

Ein Vater wartet mit seinem Sohn an einer Stadtbahnhaltestelle in Stuttgart-Ost, als sie von einem Unbekannten angesprochen werden. Der fremde Mann greift plötzlich in den Nacken des Kindes und küsst es. Die Polizei bittet um Hinweise.