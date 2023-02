1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Vier Männer sollen am Freitag in der Göppinger Straße in Stuttgart-Obertürkheim eine obdachlose Frau beraubt haben. Die 67-jährige saß nach Angaben der Polizei gegen 3.25 Uhr an der Bushaltestelle „Obertürkheim Bahnhof“, als die Männer auf sie zukamen. Sie sollen ihrem Opfer den Kopf nach hinten gedrückt, die Augen zugehalten und anschließend einen unbekannten Geldbetrag aus der Jackentasche genommen haben. Hierbei erlitt die Frau leichte Verletzungen.

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Untertürkheim. Polizeibeamte nahmen wenig später einen 27-jährigen Mann vorläufig fest, die drei anderen flüchteten in Richtung Uhlbach. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die flüchtigen Tatbeteiligten wurden lediglich als etwa 25 Jahre alt und dunkel bekleidet beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.