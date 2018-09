Stuttgart-Obertürkheim Hoher Sachschaden nach Unfall mit fünf Fahrzeugen

Von red/jor 13. September 2018 - 15:06 Uhr

Ein Autofahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen in Stuttgart verletzt. Foto: ZB

Für große Verkehrsbehinderungen sorgte am Donnerstagmorgen ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Obertürkheim. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Die Polizei musste die Straße längere Zeit sperren.

Stuttgart - Ein heftiger Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmorgen in der Hafenbahnstraße in Stuttgart-Obertürkheim ereignet. Ein 43-jähriger Fahrer eines Merecedes-Benz Vito fuhr gegen 7.55 Uhr in Richtung Otto-Konz-Brücken, als er nach links auf ein Firmengelände abbiegen wollte. Dabei übersah der Mann laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen einen 36-jährigen Ford-Transit-Fahrer.

In der Folge prallten die beiden Fahrzeuge so heftig zusammen, dass der Ford nach rechts auf einen am Straßenrand geparkten BWM geschleudert wurde. Auch der Mercedes wurde abgewiesen und kollidierte mit einem Ford Kuga eines 27-Jährigen. Der Fahrer eines Velomobils konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Kuga auf. Der Fahrer des Fort Transit wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bis auf das Velomobil waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 70.000 Euro. Die Hafenbahnstraße blieb bis etwa 10.45 Uhr gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr um. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +49711 89904100 zu melden.