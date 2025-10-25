Die Aufregung war groß, doch nun scheint klar: Die IC-Strecke von Stuttgart nach Nürnberg über die Remsbahn bleibt. Doch eine andere Entscheidung sorgt weiter für Zündstoff.
Es war eine Sorge, die in der Region heftige Wellen schlug: Steht die Intercity-Verbindung zwischen Stuttgart und Nürnberg über die Remsbahn vor dem Aus? Diese Befürchtung hatten Anfang Oktober vier CDU-Abgeordnete aus dem Rems-Murr-Kreis öffentlich gemacht – namentlich die Bundestagsabgeordneten Inge Gräßle und Christina Stumpp sowie die Landtagsabgeordneten Staatssekretär Siegfried Lorek und Christian Gehring.