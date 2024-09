Stuttgart-Nord: Zwei Fälle von Exhibitionismus am Dienstag – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Zu zwei Fällen von Exhibitionismus ist es am Dienstag in Stuttgart-Nord gekommen. In einem Fall konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, in einem zweiten Fall sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.











Zu einem Fall von Exhibitionismus ist es am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Nord gekommen. Wie die Polizei mitteilte, entblößte sich ein bislang unbekannter Mann an der Mönchhaldenstraße vor einer Frau. Laut Angaben der Polizei lief die 42-Jährige gegen 16.50 Uhr den Treppenabgang Birkendörfle in Richtung Mönchhaldenstraße hinunter, als sie von dem Unbekannten verfolgt wurde. Die Frau sah dann, wie der Mann onanierte.