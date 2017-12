Stuttgart-Nord Unfall mit Kind: Zeugen gesucht

Von Christine Bilger 22. Dezember 2017 - 17:30 Uhr

Die Polizei hat einen Gutachter beauftrag, der den Unfall untersuchen soll. (Symbolbild) Foto: STZN

Nach dem Unfalltod einer Zweieinhalbjährigen ist ein Gutachter eingeschaltet. Außerdem hofft die Polizei, den genauen Ablauf durch Zeugenaussagen nachvollziehen zu können.

Stuttgart - Ein blaues Hinweisschild der Polizei und unzählige Kerzen von Freunden und Angehörigen markieren die Stelle, an der am Freitag, 15. Dezember, ein zweieinhalbjähriges Mädchen ums Leben kam. Das Kind war gegen 12.30 Uhr vom Wagen einer 44-jährigen Frau erfasst worden. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden, meldet die Polizei. Sie ist daher dringend auf Hinweise von Zeugen angewiesen, die in der Nähe der Freien Walddorfschule am Kräherwald und des Tennisclubs Doggenburg unterwegs waren.

Das Kind wurde beim Ausparken vom Fahrzeug erfasst

Die Frau war mit ihrem Porsche Cayenne rückwärts aus einem Parkplatz an der Tennishalle auf die Straße gefahren. Beim Überqueren des Gehwegs erfasste der Wagen das kleine Kind, das mit seinen Großeltern unterwegs war. Auch der vierjährige Bruder des Kindes war bei dem Ausflug mit dabei. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte nichts mehr für die Zweieinhalbjährige tun konnten. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, die in der Nähe waren, sich zu melden um weitere Details des Unfalls klären zu können. Zudem hat die Polizei einen Gutachter eingeschaltet, der den genauen Hergang untersuchen soll. Mit seiner Expertise werde in ein paar Wochen gerechnet, sagte ein Sprecher der Polizei.

Das blaue Hinweisschild in Form eines Polizeibeamten stellt die Verkehrspolizei an Unfallstellen auf, wenn Fußgänger verletzt wurden. Es soll andere Verkehrsteilnehmer auf die Gefahrenstelle aufmerksam machen.

Zeugen können sich unter der Nummer 07 11/89 90-41 00 melden.