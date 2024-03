1 Am Mittwoch kam es gleich zu zwei Stadtbahnunfällen. (Symbolbild) Foto: imago//Karsten Schmalz

Am Mittwoch, noch bevor der ÖPNV bestreikt wurde, kommt es zu zwei Unfällen, bei denen Stadtbahnen und Fußgänger involviert sind. Die Einzelheiten.











Zwei Fußgänger sind nach Angaben der Polizei bereits am Mittwoch vor dem Streik an der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord und der Kirchheimer Straße in Stuttgart-Sillenbuch von Stadtbahnen erfasst und leicht verletzt worden.