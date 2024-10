1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: imago/Eibner

Ein unbekannter Mann bedrängt am Dienstagabend eine Frau in einem Flur eines Mehrfamilienhauses sexuell. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend offenbar eine 33 Jahre alte Frau in einem Mehrfamilienhaus an der Mönchhaldenstraße in Stuttgart-Nord sexuell bedrängt.