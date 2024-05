1 Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzten Personen. Foto: Privat

Eine Stadtbahn der Linie U12 ist am Dienstmorgen in der Nähe der Haltestelle Milchhof unterwegs, als der Stadtbahnfahrer plötzlich eine Gefahrenbremsung durchführt. Dabei werden vier Personen verletzt. Was bislang über den Vorfall bekannt ist.











Bei einer Gefahrenbremsung einer Stadtbahn der Linie U12 in der Mittnachtstraße in Stuttgart-Nord sind am Dienstagmorgen vier Personen verletzt worden.