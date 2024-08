1 Die beiden Verdächtigen sollen in Stuttgart-Nord einen Baucontainer mit Graffiti besprüht haben. (Symbolbild) Foto: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Die Polizei hat am Mittwoch einen 23-Jährigen und einen 17-Jährigen festgenommen, die Graffiti an einen Baucontainer in Stuttgart-Nord gesprüht haben sollen. Die Beamten suchen Zeugen.











Link kopiert



Ein 23 Jahre alter Mann und ein 17-jähriger Jugendlicher sollen in der Nacht zum Mittwoch einen Baucontainer im Bereich der Baustelle in der Rosensteinstraße in Stuttgart-Nord mit Graffiti besprüht haben. Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen vorläufig fest und sucht nun nach Zeugen.