Stuttgart-Nord: Mann geht in Stuttgart mit Steinen auf Polizisten los - zwei Verletzte

1 Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Ein Mann setzt sich an einer Haltestelle in Stuttgart auf die Gleise und verhindert, dass eine Bahn weiterfährt. Bei der Festnahme leistet er Widerstand.











Ein polizeibekannter Mann hat in Stuttgart bei seiner Festnahme einen Polizisten und eine Polizistin leicht verletzt. Zuvor habe der 33-Jährige sich am Samstagnachmittag am U-Bahn-Halt Milchhof auf die Gleise gesetzt und eine Stadtbahn an der Weiterfahrt gehindert, teilte die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, sei der Mann mit Steinen in der Hand auf sie losgegangen.