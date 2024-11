1 Die Feuerwehr Stuttgart löschte am Freitagvormittag einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Pia Bayer

Am Freitagvormittag mussten zwei Personen aufgrund eines Küchenbrandes in einem Mehrfamilienhaus mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.











Link kopiert



Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart sind am Freitagvormittag zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.