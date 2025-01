1 Die Feuerwehr war bei einem Küchenbrand in Stuttgart-Nord im Einsatz (Symbolbild). Foto: Murat/Marijan Murat

In einer Küche in einem Wohnheim bricht am Dienstag offenbar wegen angebranntem Essen ein Feuer aus. Zwei Personen werden leicht verletzt, der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.











Link kopiert



In der Küche eines Wohnheims an der Sattlerstraße in Stuttgart-Nord ist am Dienstag gegen 10.35 Uhr ein Brand ausgebrochen. Bewohner entdeckten laut der Polizei den Brand und wählten den Notruf. Eine 14-jährige Jugendliche und eine 45 Jahre alte Frau erlitten mutmaßlich durch Rauchgase leichte Verletzungen.